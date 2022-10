Mondial 2022: un Lion de l’Atlas risque de rater la grand-messe

L’absence d’un joueur de l’équipe nationale risque fort bien de s’avérer; lors des matchs que livreront les Lions de l’Atlas au sein du groupe F,-avec la Croatie, la Belgique et le Canada-, des phases finales de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

Et selon les informations en possession de Le Site info, il s’agit de Jawad El Yamiq, dont les blessures répétitives pourront fort bien le priver de la participation, aux côtés des autres footballeurs internationaux marocains, à la Coupe du monde qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre prochains, au Qatar.

Pour rappel, le Maroc s’est imposé la semaine dernière face au Chili (2-0) et a fait match nul (0-0) avec le Paraguay. Après les deux amicaux face au Chili et au Paraguay, Walid Regragui aurait tranché quant aux joueurs qui prendront part à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et à ceux qui seront écartés.

Lors de ces deux derniers matchs, le sélectionneur national a testé plusieurs joueurs afin d’évaluer leurs prestations et faire son choix final pour le prestigieux tournoi prévu en novembre prochain.

Le coach aurait ainsi décidé de ne pas faire appel à Sami Mmaee, qui n’a participé à aucune des deux rencontres, en plus de Soufiane Rahimi qui a «la malchance» d’être en concurrence, pour la ligne offensive, avec plusieurs joueurs talentueux.

Alors qu’il a l’embarras du choix au niveau du milieu, Regragui ne serait pas convaincu par Younes Belhanda, d’autant plus que Abdelhamid Sabiri a brillé lors des deux amicaux et semble mettre un pied au Qatar.

M.R.