Mondial 2022: un adversaire des Lions de l’Atlas dévoile sa liste finale (PHOTO)

La Croatie vient dévoiler la liste des joueurs qui prendront part à la Coupe du monde. Sans surprise, le premier adversaire des Lions de l’Atlas a fait appel à Luka Modric, Ivan Perisic Lovro Majer ou encore Matteo Kovacic.

Le match Maroc-Croatie est prévu le mercredi 23 novembre à 13h. Les Hommes de Walid Regragui affronteront par la suite la Belgique et le Canada.

A noter que Roberto Martino, le sélectionneur de la Belgique, va dévoiler sa liste finale ce jeudi.

H.M.

HERE IT IS! 🥁

🇭🇷➡️🇶🇦#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/P5T3876pP2

— HNS (@HNS_CFF) November 9, 2022