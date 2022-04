Mondial 2022: suivez le tirage au sort en direct (Live)

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022, aura lieu ce vendredi au Palais des congrès de Doha, à 16h00 GMT.

Les 32 pays qui participeront à la Coupe du monde, dont 29 sont déjà connus, seront répartis en huit groupes de quatre équipes.

Deux des trois derniers billets seront attribués aux vainqueurs des barrages intercontinentaux programmés les 13 et 14 juin.

Dans ce sens, sur un match au Qatar s’affronteront le Pérou et le vainqueur du barrage asiatique Émirats arabes unis-Australie d’une part, et la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica d’autre part.

L’ultime accessit reviendra au vainqueur de la voie A des barrages européens, dont la finale opposera le Pays de Galles à l’Écosse ou à l’Ukraine.

Deux équipes d’Amérique du Sud, de la zone Concacaf, de l’Asie ou de l’Afrique ne peuvent pas se retrouver dans le même groupe.

Les équipes déjà qualifiées sont réparties selon des critères sportifs dans les chapeaux 1 à 4. Le Classement mondial publié le 31 mars fait référence.

Dans ce classement, la sélection marocaine s’est maintenue à la 24e place, tout en conservant son 2e rang continental. Le Maroc est ainsi placé dans le Chapeau 3.

En sa qualité de pays hôte, le Qatar est tête de série (position A1) dans le chapeau 1, où il est rejoint par les sept équipes qualifiées les mieux placées dans le Classement mondial.

Les huit équipes suivantes dans l’ordre du classement (équipes 8 à 15) sont versées dans le chapeau 2 et les équipes 16 à 23 rejoignent le chapeau 3.

Enfin, le chapeau 4 comporte les équipes 24 à 28 ainsi que les deux équipes « à déterminer » correspondant aux vainqueurs des barrages intercontinentaux et l’équipe « à déterminer » correspondant au vainqueur du dernier barrage de l’UEFA.

Chaque chapeau est vidé successivement lors de la cérémonie, en commençant par le N.1 et en finissant par le N.4. A chaque équipe est associée un numéro, de 1 à 4, correspondant à sa position dans sa poule, une donnée qui déterminera l’ordre des rencontres.

Le calendrier définitif et le lieu des rencontres seront néanmoins officialisés plus tard par la Fifa.

Voici la répartition des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde Qatar 2022 :.

– Chapeau 1: Belgique – Brésil – Angleterre – France – Argentine – Espagne – Portugal – Qatar.

– Chapeau 2: Mexique – Amérique – Danemark – Pays-Bas – Allemagne – Suisse – Croatie – Uruguay.

– Chapeau 3: Sénégal – Iran – Japon – Maroc – Serbie – Pologne – Corée du Sud – Tunisie.

– Chapeau 4 : Canada – Cameroun – Ghana – Equateur – Arabie Saoudite – le vainqueur du Costa Rica – Nouvelle-Zélande – Australie – et le vainqueur entre le Pérou et l’Australie ou les Emirats, et le vainqueur entre l’Ecosse, l’Ukraine ou le Pays de Galles.

Le tirage au sort sera diffusé sur TMC, Bein Sports 1 et Bein Sports news.

