Mondial 2022: Ryan Mmaee très confiant pour les Lions de l’Atlas

Ryan Mmaee a déclaré récemment que la sélection nationale dispose des compétences nécessaires pour le Mondial 2022. L’attaquant du Ferencváros TC est prêt à rejoindre la tanière des Lions de l’Atlas, dans le cas où il est convoqué.

Dans une interview pour le site Nemzeti Sport, le joueur de 24 ans a indiqué : « Notre équipe nationale est jeune et prometteuse, et nous avons une chance d’avancer ». Interrogé à propos des chances de l’équipe nationale à la prestigieuse compétition, Mmaee a déclaré : « Je me demande comment se déroulera la Coupe du monde au Qatar. Ce sera étrange de jouer des matchs à enjeux aussi élevés par un temps agréable en hiver. Mais nous sommes à la hauteur. Le Maroc a une bonne équipe et nous voulons le montrer ».

Ryan Mmaee pourrait bien figurer dans la liste des joueurs à convoquer par Walid Regragui pour le Mondial 2022. Ce ne sera pas sa première participation avec les Lions de l’Atlas, puisqu’il avait déjà répondu présent à l’appel pour la CAN 2021 avec Vahid Halillhodzic.

A.O.