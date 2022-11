Mondial 2022: Ronaldo inquiète les Portugais

Par LeSiteinfo avec MAP

La Coupe du monde 2022 approche à grands pas et le Portugal retient son souffle. La Seleção das Quinas s’apprête à disputer cette grande manifestation footballistique avec, cette fois-ci, des capacités en berne. La situation de sa star Cristiano Ronaldo inquiète tout particulièrement les Portugais.

A quelques semaines du jour J, le sort semble s’acharner sur l’équipe du sélectionneur lusitanien, Fernando Santos. Blessé lors du choc face à l’Olympique de Marseille, le défenseur parisien Danilo Pereira a dû sortir sur blessure alors que Diogo Jota, touché à la cuisse droite durant le temps additionnel du match entre Liverpool et Manchester City, a quitté la pelouse sur civière et sa présence au Qatar est désormais illusoire.

Mais, c’est surtout Cristiano Ronaldo qui est la première source de préoccupation. Après avoir déjà perdu des éléments clés, faute de blessure, Santos doit composer avec un Cristiano Ronaldo dans le dur à Manchester United.

Après un mercato d’été animé, Ronaldo est finalement resté à Manchester en dépit des rumeurs le disant prêt à partir vers de nombreux clubs européens. Depuis le début de la saison avec les Red Devils, « CR7 » doit le plus souvent se contenter de bouts de matches en sortie de banc. Il n’a été titulaire qu’à deux reprises.

Le Portugais, habitué à enchaîner sans relâche les matches comme titulaire depuis le début de sa carrière professionnelle en 2002, n’est qu’un remplaçant de luxe pour Erik ten Hag et n’a été titularisé qu’à deux reprises cette saison en championnat (1 but).

De retour à l’entraînement, après sa mise à l’écart durant les derniers matchs, provoquée par son refus d’entrer en jeu contre Tottenham quelques jours auparavant, Cristiano Ronaldo voit toujours son avenir s’inscrire en pointillé.

Dans sa dernière année de contrat, le quintuple Ballon d’Or souhaite plier bagage, un départ auquel ne s’oppose plus Manchester United, prêt à libérer son attaquant dès janvier.

S’il ne joue plus (ou peu) en club, Ronaldo risque de se présenter au Qatar pour son 10e grand tournoi international « sans rythme et sans repères ». Interrogé mi-septembre, le sélectionneur Fernando Santos avait assuré n’avoir « pas d’inquiétude » autour de son capitaine. Meilleur buteur de l’histoire des sélections, un Euro et une Ligue des Nations, le natif de Funchal est la pierre angulaire de la Seleção, depuis presque 20 ans.

Au Portugal, son statut de patron de l’équipe nationale, avec laquelle le champion d’Europe 2016 totalise près de 200 sélections (117 buts et 43 passes décisives), n’est pas menacé, malgré quelques critiques après sa piètre performance en République tchèque (4-0) en septembre.

À 37 ans, la star ibérique est « visiblement » sur la pente descendante. Néanmoins, pour la majorité des Portugais, “il est inconcevable d’imaginer la coupe du monde sans lui”.

« Je pense que personne ne doute que Cristiano Ronaldo continue d’être important pour la sélection », a déclaré le sélectionneur national lors de la présentation de sa liste pour les dernières rencontres de Ligue des nations.

Du haut de son palmarès en or, la superstar semble toujours prioritaire à la pointe de l’attaque portugaise dans la tête de son entraîneur, appelé à préparer la relève, selon la presse portugaise.

S.L. (avec MAP)