Mondial 2022, Regragui, Ziyech… Merry Krimau s’exprime (VIDEO)

La légende du ballon rend marocain, Abdelkrim Merry, plus connu sous le nom de« Krimau » , s’est montré confiant quant aux capacités de l’équipe nationale, sous les rênes de Walid Regragui.

« Nous devons entamer le Mondial avec positivité et être confiant par rapport à notre capacité à se qualifier au deuxième tour », a déclaré Krimau au micro du Site Info. Celui qui a marqué la mémoire des Marocains et du monde du ballon rond en inscrivant un but épique en Coupe du monde 1986 face au Portugal nous a également indiqué: « Si nous craignons nos adversaires, il vaut mieux nous retirer de la compétition. Le Mondial n’est pas fait pour les peureux. Tout le monde a sa chance et c’est valable pour nous aussi ».

S’exprimant sur Hakim Ziyech, l’ex-attaquant des Lions de l’Atlas nous a expliqué que Walid Regragui devrait lui confier le titre de capitaine, et que le joueur devrait se montrer à la hauteur de cette responsabilité. « L’équipe nationale a besoin d’un leader, et je pense que Ziyech peut parfaitement remplir ce rôle », a précisé Krimau.

Concernant la ligne offensive, notre interlocuteur a assuré que Regragui devrait trouver la bonne formule pour motiver Youssef En-Nesyri. « Le sélectionneur national a pour mission de motiver ses joueurs. Il devrait accorder une attention particulière à En-Nesyri et Ayoub El Kaabi. Mais les joueurs doivent faire la part des choses, car un attaquant, c’est avant tout des buts », a ajouté Krimau.

Pour conclure, l’ex-Lion de l’Atlas a affirmé : « Nous sommes tous derrière l’équipe nationale et Walid Regragui. Il mérite vraiment d’être à la tête des Lions de l’Atlas ».

A.O.