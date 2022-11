Mondial 2022: quel programme pour les Lions de l’Atlas ?

Le sélectionneur national a annoncé la liste définitive des 26 joueurs qui prendront part à la Coupe du monde au Qatar.

Walid Regragui a indiqué lors d’une conférence de presse tenu jeudi que les Lions de l’Atlas s’envoleront le dimanche 13 novembre vers les Emirats arabes unis afin d’y jouer un dernier match préparatif avant de se diriger vers le Qatar pour entamer le Mondial.

Le sélectionneur national a indiqué que certains joueurs rejoindront les rangs plus tard, à cause de leurs engagements avec leurs clubs. Et de rajouter que le plus important est de proposer une prestation digne des Marocains et du football national.

A.O.