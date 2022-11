Mondial 2022: nouveau coup dur pour la France

Par LeSiteinfo avec MAP

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, lors du premier match mardi soir de l’équipe de France contre l’Australie, le défenseur Lucas Hernandez a déclaré forfait pour la suite de la Coupe du monde, annonce mercredi la Fédération française de football (FFF).

Le défenseur du Bayern Munich a passé une IRM à l’issue du match contre l’Australie (4-1) qui a confirmé le diagnostic clinique à savoir une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, indique la FFF dans un communiqué.

« Comme l’ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan », déclare le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, cité dans le communiqué. Agé de 26 ans, le champion du monde 2018 avec les Bleus s’était blessé aux adducteurs le 13 septembre et avait fait son retour à la compétition le 5 novembre.

Mardi soir, il a quitté la pelouse en boitant une dizaine de minutes après le début de la rencontre face à l’Australie.

Théo, son frère âgé de 25 ans, a connu sa 8ème sélection (1 but). Et le remplacera définitivement pour ce rendez-vous au Qatar.

S.L.