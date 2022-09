Mondial 2022: Nayef Aguerd de retour en sélection ?

Nayef Aguerd devrait être de retour dans la tanière de l’équipe nationale après les rencontres du Chili et Paraguay.

Éloigné de la pelouse à cause d’une opération chirurgicale à la cheville, le défenseur de West Ham United est annoncé pour un retour solide. Le staff médical du club anglais a indiqué que le joueur est en train de récupérer sa forme et que ses performances aux entraînements ont repris de plus belle.

Absent de la première liste de Walid Regragui, l’international marocain pourrait bien être de retour. D’après une source de Le Site Info, le sélectionneur national aurait Aguerd en tête pour consolider la ligne défensive des Lions.

Regragui souhaiterait voir les performances du joueur avec West Ham durant le mois d’octobre, avant de se prononcer sur sa potentielle convocation.

A.O.