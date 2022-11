Mondial 2022: Mounir El Mohammedi fait l’éloge de Yassine Bounou

Le gardien n° 2 de l’équipe nationale a assuré lors de la rencontre Maroc-Belgique, mercredi dernier. Mounir El Mohammedi a remplacé Yassine Bounou, ayant souffert d’un malaise, quelques minutes avant le début de la rencontre.

Dans un entretien accordé au site Al Araby, Mounir El Mohammedi a remplacé Yassine Bounou, ayant souffert d’un malaise, quelques minutes avant le début de la rencontre a fait l’éloge de son coéquipier. ʺYassine Bounou est un frère et une personne incroyable. Nous jouons ensemble pour la sélection nationale depuis des années. Peu importe qui est titulaire pour les rencontres, le plus important est de donner une bonne prestation. Je peux dire que notre relation marche bien, car on apprend toujours l’un de l’autreʺ.

Mounir El Mohammedi est entré en jeu dès le début du match ayant opposé les Lions de l’Atlas aux Diables Rouges, empêchant plusieurs ballons de terminer au fond des filets marocains. La prestation du gardien a été grandement saluée par le public marocain et ses coéquipiers.

A.O.