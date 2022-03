Mondial 2022: ministres et politiciens félicitent les Lions de l’Atlas

Des ministres et des hommes politiques ont adressé des messages de félicitations à l’équipe nationale après l’éclatante victoire des Lions de l’Atlas (4-1) contre l’équipe de la République démocratique du Congo. Une belle victoire synonyme de la qualification du Maroc aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le chef de gouvernement a été l’un des premiers à féliciter les Lions de l’Atlas, via sa page officielle Facebook. « Félicitations à tous les Marocains et à notre équipe nationale pour cette victoire importante réalisée aujourd’hui, dans le cadre des phases qualificatives de la Coupe du monde, organisée par l’Etat frère, le Qatar! », a écrit Aziz Akhannouch.

Et d’ajouter que cette victoire est méritée et fait honneur à notre pays. Elle démontre également du fort sentiment de patriotisme de tous et du grand désir de no jeunes joueurs de représenter dignement le Royaume. « Nous leur souhaitons plein succès lors des prochaines rencontres », a souligné le chef de gouvernement.

De son côté, le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, qui a suivi le match décisif des tribunes du Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, a exprimé son bonheur pour la qualification pour la 6ème fois de l’équipe nationale à la Coupe du monde. Comme Chakib Benmoussa a vivement félicité les Lions de l’Atlas, le staff technique de l’équipe nationale, ainsi que le peuple marocain.

Par ailleurs, d’autres messages de félicitations ont eu pour auteurs d’actuels et d’anciens ministres, des dirigeants des partis politiques et de différentes instances de la scène politique du Royaume.

L.A.