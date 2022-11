Mondial 2022: Maluma quitte une interview en direct (VIDEO)

Le chanteur colombien, qui a participé à l’hymne ʺTukoh Takaʺ avec Nicki Minaj et Myriam Fares, a affiché son mécontentement face à un sujet ʺsensibleʺ.

Lors d’une interview vendredi, dans le cadre de la promotion de la chanson, Maluma a été interrogé à plusieurs reprises sur sa position vis-à-vis des violations des droits de l’Homme au Qatar, chose à laquelle il a répété ne pas vouloir répondre.

ʺJe suis là pour promouvoir la chanson, profiter de la bonne ambiance et regarder des matchs de foot, rien d’autre. C’est quelque chose qui me dépasse et je ne pense pas pouvoir y faire grand-choseʺ, a indiqué le chanteur colombien.

Face à l’insistance du présentateur de la chaîne israélienne Kan TV, notamment du fait que la chanteuse d’origine arménienne, Dua Lipa, avait ouvertement indiqué ne pas vouloir prendre part à l’événement, Maluma a décidé de mettre fin à l’interview et de quitter le plateau en direct. ʺTu ne devrais pas faire ça. Tu es impoliʺ, a déclaré le chanteur, avant de s’en aller.

A.O.