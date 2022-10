Mondial 2022: l’uniforme officiel des forces de l’ordre dévoilé (PHOTO)

C’est ce lundi 3 octobre que l’on a dévoilé, au Qatar, l’uniforme officiel que porteront les forces de sécurité qui officieront pendant les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre prochains.

En plus de l’uniforme officiel précité, après l’annonce de sa conception en partenariat avec le Maroc, l’on a aussi fait état des appareils et autres innovations technologiques qui seront mis en œuvre lors de la grand-messe footballistique mondiale. Et c’est le siège du ministère qatari de l’Intérieur qui a abrité ce lundi matin; à Doha, l’organisation de cette cérémonie de présentation.

M.R.