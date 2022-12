Mondial 2022: l’exploit des Lions de l’Atlas vu par la presse française

Par LeSiteinfo avec MAP

Les médias français ont salué la performance de la sélection nationale de football, après sa qualification historique aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, louant les qualités d’une équipe »forte et compétitive ».

Eurosport qualifie l’exploit des Lions de l’Atlas, sous la houlette d’un sélectionneur national, “d’entame de rêve” pour les Marocains, qui rejoignent les 8es de finale du Mondial pour la seconde fois de leur histoire, après 1986, et “espèrent maintenant aller encore un peu plus loin.

« Le Monde » rappelle que le Maroc est déjà le deuxième pays africain à rejoindre les huitièmes de finale de cette édition 2022, après le Sénégal mardi, rappelant que le record du continent est ainsi déjà égalé.

« L’Equipe » qualifie le niveau de l’équipe marocaine de “remarquable” lors de la phase de poules de la Coupe du Monde, faisant observer que des joueurs donnent le ton sur les différentes lignes.

« Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Romain Saïss, quatre joueurs majeurs de la qualification du Maroc », écrit le quotidien sportif.

« Grand artisan » de la réussite marocaine sur ce premier tour, le sélectionneur Walid Regragui, en poste depuis le 31 août, a composé un effectif « compétitif et soudé », assimilant une tête de gondole (Hakimi), des tauliers gorgés de sueur (Amrabat, Saïss), des promesses (Aguerd, Ounahi) ou des revenants (Ziyech, Mazraoui).

« Francetv » relève de, son côté, que les Marocains avaient leur destin entre les mains et ils ne l’ont pas laissé échapper, ajoutant que les Lions de l’Atlas rejoignent ainsi la fameuse équipe de 1986, qui en avait fait de même lors du Mondial mexicain.

« Et viseront même plus loin face au deuxième du Groupe F », l’Espagne, leur prochain adversaire, ajoute-on.

« Emotion immense et rêve fou pour le Maroc », qui a décroché la 1ère place du groupe F du Mondial-2022 et ne s’interdit pas de rêver avant d’aborder le deuxième 1/8 de finale de son histoire. Après un nul contre la Croatie (0-0) et une victoire encore plus retentissante contre la Belgique (2-0), les Marocains se sont une nouvelle fois montrés efficaces en dépit du premier but encaissé depuis que Walid Regragui a remplacé au pied levé Vahid Halilhodzic au cœur de l’été’’, souligne le média français.

Après trois éliminations frustrantes en Coupe du monde dès le premier tour, les Lions de l’Atlas réussissent même, pour la première fois, la passe de deux victoires d’affilée. C’est de bon augure pour la suite, note-t-on

Face à un Canada aussi naïf qu’imprécis techniquement, en dépit d’un jeu direct ambitieux, les Marocains se sont montrés expéditifs, ouvrant la marque dès la 4e minute, écrit La Dépêche.

« Sport.fr » évoque un “exploit historique” pour le Maroc qui, grâce à son succès contre le Canada ce jeudi (2-1), a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 et le tout en restant invaincu (2 victoires, 1 nul) et en prenant la première place de son groupe devant la Croatie.

S.L.