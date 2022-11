Mondial 2022: les Lions de l’Atlas ont rendez-vous avec l’histoire

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football prend part à la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar, avec l’ambition de briller dans cet événement sportif planétaire.

Après les Coupes du monde 1970 et 1986 au Mexique, 1994 aux Etats-Unis, 1998 en France et 2018 en Russie, les Lions de l’Atlas disputeront le Mondial 2022 avec en ligne de mire de réaliser de bons résultats et d’atteindre un stade avancé de la compétition.

Le meilleur résultat du Maroc dans un Mondial remonte à 1986 au Mexique, avec une qualification en huitièmes de finales. Premier du groupe, où figuraient également l’Angleterre, le Portugal et la Pologne, avec une victoire et deux nuls, le Maroc a marqué les esprits lors de ce mondial, devenant la première sélection arabe et africaine à se qualifier pour le 2ème tour de la Coupe du monde.

Outre cet exploit, l’équipe nationale s’est illustrée lors de la Coupe du monde 1998 en France, malgré son élimination au premier tour, en signant une victoire face à l’Ecosse ainsi qu’un match nul face à la Norvège, et en produisant un jeu séduisant.

Au Qatar, les hommes du nouveau sélectionneur national Walid Regragui auront à cœur de marquer cette Coupe du monde de leur empreinte et de porter haut les couleurs nationales lors ce rendez-vous footballistique mondial.

Les Lions de l’Atlas disputeront le Mondial qatari avec l’espoir de briller sur le terrain et de ravir le public marocain, passionné du ballon rond.

Même s’il a hérité d’un groupe difficile, aux côtés de la Croatie, la Belgique et le Canada, le Maroc est déterminé à faire jeu égal avec ces sélections et à produire du beau jeu, en vue de signer un meilleur résultat que lors de ses précédentes participations au Mondial.

Les bonnes prestations de la sélection nationale après l’arrivée de Walid Regragui sur le banc, en remplacement de Vahid Halilhodžić, lors des derniers matchs amicaux face au Chili et au Paraguay sont de bon augure pour la Coupe du monde au Qatar.

Le retour de Hakim Ziyech (Chelsea) et de Noussair Mazraoui (Bayern Munich) et l’apport important des jeunes joueurs et de ceux plus expérimentés donnent l’espoir aux Marocains de voir les Lions de l’Atlas monter en puissance et arriver au Mondial avec le plein de confiance pour s’illustrer lors de cette grand-messe footballistique mondiale.

Walid Regragui, deuxième entraîneur marocain à être à la tête de l’équipe nationale dans une Coupe du monde, après feu Abdallah Blinda en 1994 aux Etats-Unis, aura la tâche d’emmener ses troupes pour être à la hauteur des attentes et tirer leur épingle du jeu dans un groupe très relevé, afin d’aller le plus loin possible dans ce Mondial.

Les Lions de l’Atlas ont décroché leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, après leur victoire face à la RD Congo sur le score de 4 buts à 1 en barrage retour, en mars dernier à Casablanca.

Le tirage au sort les a placés dans le groupe F aux côtés de la Croatie, vice-championne du monde en titre, la Belgique, troisième du Mondial 2018 en Russie, et le Canada, premier pays qualifié dans la Zone Concacaf, devant le Mexique et les Etats-Unis.

Le Qatar est le premier pays arabe hôte de la Coupe du monde, qui aura lieu pour la première fois en hiver (du 20 novembre au 18 décembre), pour éviter aux footballeurs de jouer dans des conditions extrêmes.

Huit stades construits selon des standards internationaux ont été sélectionnés pour accueillir le Mondial 2022 au Qatar, auquel prendront part 32 sélections et qui verra environ 1,5 million de supporters affluer sur le pays.

El Mustapha Ennasri