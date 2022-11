Mondial 2022 : les Lions de l’Atlas ne devront pas sous estimer le Canada

Le Canada est présente à la Coupe du monde avec l’intention d’écrire une nouvelle page de l’histoire, a indiqué mardi la star de la sélection canadienne de football, Alphonso Davies, ajoutant que son pays n’a pas encore dit son dernier mot.

Le joueur du Bayern Munich, qui a marqué contre la Croatie lors de la deuxième journée du Groupe F, a affirmé, dans des déclarations à la presse, qu’il était heureux d’avoir pu inscrire le premier but de son pays lors d’un Mondial.

« Quand j’ai rabattu le ballon avec ma tête et que je me suis dirigé vers le fanion au coin, je me suis tourné la tête vers la gauche et j’ai vu mes coéquipiers courir vers moi à pleine vitesse », a expliqué Davies dans des déclarations relayées par les médias canadiens.

« Ouais, c’était toute une sensation. Nous avons attendu longtemps pour vivre ce moment, il s’est finalement produit et nous étions contents, » a-t-il dit.

Le pays nord-américain affrontera jeudi le Maroc pour le compte de la dernière journée du groupe F.

Il a ajouté que ses coéquipiers et lui ont encore quelque chose à tirer de ce dernier match, et veulent rappeler à tout le monde qu’ils ont leur place dans ce tournoi.

Les Canadiens, qui occupent le 41e rang mondial, se sont inclinés 1-0 devant la Belgique, no 2 mondiale, avant d’être battus 4-1 par la Croatie (12ème) lors de la phase de poules du Mondial du Qatar.