Mondial 2022: les larmes de Lino Bacco après la qualification historique du Maroc (VIDEO)

Emouvantes scènes de joie au Stadium Al-Thumama de Doha après le coup de sifflet de l’arbitre de la rencontre Maroc-Canada et la victoire par 2-1 des Lions de l’Atlas!

Ces scènes de bonheur ont été si nombreuses, cette fin d’après-midi du jeudi 1er décembre et parmi elles, celle où l’on voit Lino Bacco fondre en larmes, en guise de célébration de la qualification historique des Lions de l’Atlas aux 8èmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2002.

Une qualification qui vaut son pesant d’or, après celle si lointaine de Mexico 1986, et ayant fait pleurer de bonheur Louis Gaspard Lobionco, plus connu par les Marocains amoureux du ballon rond, et par le monde sportif sous le le nom de Lino Bacco.

Né le 10 novembre 1948 à Casablanca, où sa famille s’est établie depuis de nombreuses décennies, cet excellent journaliste italien a fait ses preuves il y a belle lurette dans la presse sportive marocaine, du temps lointain du quotidien « Le Petit Marocain ». Depuis, il officie comme animateur au sein de Radio Mars, dont il a été parmi ceux qui ont lancé cette station en 2009.

Les larmes de joie de Lino Bacco ont ému tous les supporters des Lions de l’Atlas qui, avec cette victoire face aux Canadiens, sont à la tête du Groupe F avec sept points dans leur escarcelle et ont ainsi composté, avec l’art et la manière, leur billet pour les 8èmes de finales du Mondial 2022.

Larbi Alaoui.