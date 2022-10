Mondial 2022: les confessions d’Ayoub El Kaabi

Après avoir rencontré Cristiano Ronaldo, lors de la Coupe du monde 2018, Ayoub El Kaabi souhaite rencontrer Lionel Messi. Le Lion de l’Atlas a indiqué à la FIFA qu’il admire beaucoup l’Argentin pour ses talents footballistiques.

Par ailleurs, pour l’attaquant du Hatayspor, la sélection nationale a, toutes ses chances pour passer au deuxième tour de la compétition. Ayoub El Kaabi s’est prêté au jeu et a répondu aux questions de la FIFA concernant les perspectives du Maroc au Mondial 2022. Dans ce sens, le joueur a déclaré: ʺNous serons présents pour la deuxième édition consécutive, ce qui n’est pas un mince exploit. Ça ne nous était plus arrivé depuis vingt ans. Mais le plus merveilleux, c’est que nous avons pu fêter cette qualification chez nous, à Casablanca, au stade Mohammed V. Il n’y a rien de plus beau que de voir jouer son pays en Coupe du Monde. C’est une réussite dont nous pouvons être fiersʺ.

Interrogé sur quelle équipe ou quel joueur il souhaiterait croiser lors du Mondial, El Kaabi répond: ʺLionel Messi. C’est le meilleur joueur du monde. Je ne connais pas un footballeur qui ne rêverait pas de jouer avec ou contre lui. J’ai croisé Cristiano Ronaldo en 2018. Cette fois, j’espère avoir la chance d’affronter Messiʺ.

Ayoub El Kaabi s’annonce comme l’un des meilleurs choix de l’équipe nationale en tant qu’attaquant de pointe. Le joueur devra démontrer ses capacités aux côtésde Youssef En-Nesyri et Walid Cheddira, car ils représentent la ligne offensive du Maroc pour le moment.

A.O.