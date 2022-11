Mondial 2022: les Algériens portant le maillot «zellige» interdits d’accéder aux stades

L’affaire du Zellige marocain sur les maillots algériens fait encore parler d’elle. Au Qatar, où se déroule actuellement la Coupe du monde, des supporters algériens, portant le maillot zellige, ont été interdits d’accéder aux stades pour regarder les matchs.

D’après des vidéos qui circulent sur la Toile, les agents de sécurité ont interdit l’accès aux supporters en question suite à la polémique provoquée par cette affaire. «Otez ce maillot si vous voulez assister au match», leurs a lancé un agent.

Pour rappel, Adidas, la célèbre marque allemande d’équipement sportif, avait utilisé des motifs inspirés du Zellige marocain et les a associés à la culture de l’Algérie. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a choisi la voie juridique pour régler cette histoire.

Le MJCC a ainsi fait appel à l’avocat Me Mourad Elajouti pour traiter cette affaire. « Mandaté par le ministère de la Culture de la Jeunesse et de la Communication, j’ai adressé hier une première lettre de mise en demeure au représentant légal du groupe Adidas afin de requérir le retrait de la collection des maillots de sport inspirés de l’art de Zellige marocain », a écrit l’avocat sur son compte Twitter. Et d’ajouter: « Il s’agit d’un énième cas d’appropriation culturelle, qui consiste à s’emparer d’une expression culturelle traditionnelle, pour l’adapter à une autre culture dans un contexte différent, sans autorisation ni mention de la source ».

Par la suite, Adidas a exprimé son regret et son respect pour le peuple marocain, concernant l’utilisation du motif du Zellige marocain pour la conception des tenues de la sélection algérienne.

Dans son communiqué, dont Le Site Info détient une copie, l’équipementier sportif allemand indique : ʺSuite à des discussions constructives avec le ministère marocain de la Culture, nous confirmons une résolution positive au récent problème des maillots de football. Le design a été effectivement inspiré par les motifs du Zellige, et nous n’avions en aucun cas l’intention de porter préjudice à qui que ce soit. Nous tenons à exprimer notre respect profond au peuple et aux artisans du Maroc, et notre regret concernant cette controverse ».

Et d’ajouter: « Nous condamnons tout acte qui porte atteinte à l’intégrité culturelle et l’histoire des peuples et nationsʺ.

H.M.