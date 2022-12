Mondial 2022: le message puissant de Walid Regragui après Maroc-Canada (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont réussi à passer au second tour du Mondial 2022 ce jeudi. Les hommes de Walid Regragui se sont donnés à fond, concrétisant la vision du tacticien qui avait promis une prestation mémorable au peuple marocain.

Dans une interview accordée à beIN Sports après le match, Walid Regragui a indiqué: « Certains croyaient en nous, d’autres non. Mais on avait à cœur de montrer que l’Afrique est là. Car l’Afrique est beaucoup décriée. On a de bons coachs, de bons joueurs ici. Maintenant, on est en 8e. On n’a encore rien fait. On savoure ».

Des propos bien forts, surtout lorsqu’on sait que le Maroc est le seul pays arabe à avoir décroché une place en 8e de finale de la Coupe du monde, après l’élimination départ du Qatar, de l’Arabie Saoudite et de la Tunisie.

Le sélectionneur national est bien conscient du poids que cela implique pour les futures rencontres. « On a souffert de fatigue, des blessures… Mais on voulait entrer dans l’histoire. Il y avait cette pression. Terminer avec 7 points, aucune équipe africaine ne l’a fait. On est heureux pour le peuple marocain qui en avait besoin ».

Les Lions de l’Atlas ont réussi à battre le Canada 1-2 ce jeudi, décrochant 7 points au passage et s’imposant en tête du groupe F, devant la Croatie avec ses 5 points.

A.O.