Mondial 2022: le Maroc sera qualifié en huitième de finale si…

En l’absence de son dernier rempart, Yassine Bounou, et avec des cadres diminués physiquement, comme Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, l’équipe du Maroc a été héroïque face à son homologue belge pour décrocher une victoire amplement méritée par deux buts à 0, dimanche au stade Al Thumama à Doha, pour le compte de la 2è journée du groupe F de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

Grâce à la victoire face à la Belgique, le Maroc se rapproche des huitièmes de finale du Mondial qatari et a désormais son destin entre les mains avant son dernier match de la phase de poules, jeudi prochain face au Canada. De son côté la Croatie a battu le Canada 4-1 et prend la tête du groupe avec une meilleure différence de but.

Voici le classement du groupe du Maroc:

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Croatie 4 2 1 1 0 4 1 3

2. Maroc 4 2 1 1 0 2 0 2

3. Belgique 3 2 1 0 1 1 2 -1

4. Canada 0 2 0 0 2 1 5 -4

Le Maroc sera donc qualifié si…

Il bat le Canada (il aura 7 points et terminera 1er ou 2e)

Il fait match nul contre le Canada (il aura 5 points et terminera 1er ou 2e)

La Croatie bat la Belgique (la Belgique ne pourra donc pas avoir plus de points que le Maroc)

Belgique-Croatie font match nul et le Maroc ne perd pas par plus de 3 buts d’écarts

Pour revenir au match, contre une équipe belge, qui n’avait jamais perdu jusqu’ici un match de Coupe du Monde face à une équipe africaine (3 victoires, 1 nul), les Lions de l’Atlas ont joué crânement leur chance, pour glaner les trois points de la victoire et signer un exploit sensationnel.

Brillante tout au long de la rencontre, la sélection marocaine s’est montrée très bien organisée et disciplinée tactiquement, plongeant la Belgique dans le doute et le tâtonnement.

Portés par des supporters marocains, qui ont créé l’ambiance dans les tribunes, les hommes de Walid Regragui ont fait preuve d’un esprit combatif irréprochable pour aller chercher la victoire dans ce match.

En dépit de quelques occasions belges, le Onze national n’a jamais flanché, montrant une solidité défensive admirable, à l’image d’une charnière centrale Saïss-Aguerd insubmersible.

Prenant ensuite le contrôle de la rencontre, les protégés de Walid Regragui ont continué à pousser pour ouvrir le score et prendre l’avantage. Grâce aux prouesses techniques de Hakim Ziyech et Sofiane Boufal, les Lions de l’Atlas se sont montrés dangereux à plusieurs reprises, donnant des sueurs froides aux défenseurs belges.

Malgré le but invalidé par la VAR pour hors-jeu de Saïss, après un coup franc de Ziyech à la fin de la 1ère mi-temps, les joueurs de l’équipe nationale ont su garder leur flegme au retour des vestiaires, pour essayer de trouver la faille dans la défense des Diables Rouges, imposant leur rythme et se montrant percutants pour faire la différence.

Et leurs efforts ont fini par donner leurs fruits grâce à la réalisation à la 73è minute du joueur de Sampdoria Abdelhamid Sabiri, entré cinq minutes plus tôt à la place de Selim Amellah.

Le coaching de Walid Regragui s’est avéré payant avec l’entrée en jeu également d’Abderrazzak Hamdallah et Zakaria Abou Khlal. Le joueur de Toulouse FC a scellé le sort du match en inscrivant le deuxième but des Lions de l’Atlas à la 90+2e minute.

La Belgique, qui n’a pas réussi à trouver les solutions face au défi physique et tactique imposé par le Maroc, n’a pas pu réagir, laissant son adversaire du jour filer vers la victoire.

Avec cet exploit historique face à la Belgique, qui s’est maintenue pendant des années au sommet du classement FIFA, la sélection marocaine a rendu fier tout un peuple, passionné du ballon rond.

Signant une prestation de haute facture et produisant un jeu séduisant, le Onze national a impressionné par sa sérénité et sa rigueur tactique, laissant présager le meilleur pour le reste de la compétition.