Mondial 2022: le Maroc renouvelle son soutien au Qatar

Le Royaume du Maroc a renouvelé son soutien à l’Etat du Qatar et sa volonté de mettre à sa disposition les moyens humains et logistiques pour réussir l’organisation du grand événement footballistique qu’est la Coupe du Monde 2022.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur indique qu’en concrétisation des relations stratégiques et distinguées liant le Royaume du Maroc et l’État du Qatar, grâce aux liens forts qui unissent le roi Mohammed VI et cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, plusieurs séances de travail ont été tenues entre le ministre de l’Intérieur, le Général de corps d’armée, Commandant de la Gendarmerie Royale et le Directeur général de la Sûreté nationale, Directeur général de la Surveillance du territoire, avec une délégation qatarie de haut niveau.

Ces séances de travail ont été consacrées à l’examen des modes de coopération et de partage d’expertises entre les deux pays dans le domaine de la sécurisation des grandes manifestations sportives et ce, en perspective de l’organisation par l’État du Qatar de la Coupe du monde de football 2022, indique le communiqué.

Affirmant les liens profonds et les relations stratégiques unissant les deux pays et peuples frères, sous la sage conduite du roi Mohammed VI et cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, le Royaume a exprimé sa volonté de mettre l’expérience cumulée par ses services de sécurité, relevant de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie Royale, dans le domaine de la gestion et la sécurisation des grandes manifestations sportives internationales, à la disposition des Frères dans l’État du Qatar et ce, selon une vision globale commune visant la consolidation des efforts, le partage d’expertises et le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, poursuit le communiqué.

Ces séances ont également été l’occasion de renouveler le soutien du Maroc à l’État du Qatar frère et confirmer la volonté du Royaume de mettre à sa disposition les moyens humains et logistiques pour réussir l’organisation de ce grand événement footballistique, la Coupe du Monde de football 2022, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)