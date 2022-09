Mondial 2022: le Maroc passera en huitièmes, selon l’IA

Le géant américain des sports, ESPN a utilisé une intelligence artificielle pour prédire les chances des équipes qui prennent part à la Coupe du monde. L’algorithme indique que le Maroc devrait passer aux 8e de finale de la compétition.

L’intelligence artificielle « Twenty First » se base sur les performances des équipes participant au Mondial pour établir les chances qu’elles ont de se qualifier. Le Maroc et le Sénégal s’avèrent être les seuls deux représentants de l’Afrique pour les 8e de finale, alors que la Tunisie, le Ghana et le Cameroun seront éjectés au premier tour. La finale devrait se jouer entre le Brésil et l’Argentine, le premier étant favori pour remporter le sacre.

Ci-joint la liste complète des prédictions établies par l’IA :

1re journée de la phase de poules

Sénégal 1-1 Pays-Bas

Angleterre 2-0 Iran

Qatar 0-2 Équateur

États-Unis 1-1 Pays de Galles

Argentine 3-0 Arabie Saoudite

Danemark 2-0 Tunisie

Mexique 1-1 Pologne

France 1-0 Australie

Maroc 2-1 Croatie

Allemagne 3-2 Japon

Espagne 2-0 Costa Rica

Belgique 1-2 Canada

Suisse 1-0 Cameroun

Uruguay 0-1 Corée du Sud

Portugal 2-0 Ghana

Brésil 2-0 Serbie

2e journée

Pays de Galles 0-0 Iran

Qatar 0-2 Sénégal

Pays-Bas 2-1 Équateur

Angleterre 2-1 États-Unis

Tunisie 1-2 Australie

Pologne 4-1 Arabie Saoudite

Argentine 2-1 Mexique

France 1-1 Danemark

Japon 1-0 Costa Rica

Belgique 1-1 Maroc

Croatie 2-1 Canada

Espagne 1-1 Allemagne

Cameroun 1-2 Serbie

Corée du Sud 1-0 Ghana

Brésil 2-1 Suisse

Portugal 2-1 Uruguay

3e journée

Pays-Bas 4-1 Qatar

Équateur 1-1 Sénégal

Pays de Galles 1-1 Angleterre

Iran 0-2 États-Unis

Tunisie 0-3 France

Australie 1-3 Danemark

Pologne 1-1 Argentine

Arabie Saoudite 1-3 Mexique

Croatie 1-2 Belgique

Canada 1-1 Maroc

Japon 0-2 Espagne

Costa Rica 1-3 Allemagne

Corée du Sud 0-0 Portugal

Ghana 2-2 Uruguay

Cameroun 1-2 Brésil

Serbie 1-1 Suisse

Les 8e de finale

Pays-Bas 1-2 États-Unis

Argentine 1-2 France (après prolongation)

Danemark 1-0 Pologne

Angleterre 2-0 Sénégal

Espagne 1-0 Canada

Brésil 2-0 Corée du Sud

Maroc 1-3 Allemagne

Portugal 1-1 Suisse (le Portugal se qualifie aux tirs au but)

Les quarts de finale

Espagne 1-2 Brésil (après prolongation)

États-Unis 0-2 France

Allemagne 2-1 Portugal

Angleterre 2-0 Danemark

Les demi-finales

France 1-2 Brésil

Angleterre 2-2 Allemagne (l’Angleterre se qualifie aux tirs au but)

La finale

Brésil 1-0 Argentine

