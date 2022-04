Mondial 2022: le Maroc est capable de passer au 2ème tour, selon un analyste de BeIN Sport

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, qui s’est tenu vendredi à Doha, a mis le Maroc dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada.

À ce propos, le consultant de BeIN Sport Yasser Qahtani estime que le Maroc a toutes ses chances pour se qualifier au deuxième tour. « Le Maroc a de bonnes chances compte tenu de ses adversaires dans le groupe, bien que la Belgique en fasse partie », a-t-il assuré.

Et d’ajouter : « La sélection du Maroc est meilleure que celle du Canada et la Croatie n’est plus aussi forte qu’en 2018, donc tout est possible ».

Pour rappel, la Coupe du Monde 2022 se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.

M.F.