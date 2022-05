Mondial 2022: le maillot des Lions de l’Atlas a fuité (PHOTO)

Le maillot des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar a fuité sur les réseaux sociaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tunique des Marocains ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du Mondial 98.

Le maillot est rouge avec deux bandes vertes au niveau de la poitrine et un col V de la même couleur. Le logo de Puma est placé au centre. En plus du Maroc, les maillots du Sénégal et du Ghana ont également fuité.

Pour rappel, la Coupe du monde se tiendra du 21 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. Le Maroc figure dans le groupe F, aux côté de la Belgique, la Croatie et le Canada.

H.M.

Le nouveau maillot du Maroc 🇲🇦 est une joli référence à 1998 ! ❤️ pic.twitter.com/igbd8EpJkc — Sport News Africa (@snewsafrica) May 23, 2022