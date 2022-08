Mondial 2022: le deuxième maillot des Lions de l’Atlas a fuité (PHOTO)

Le deuxième maillot des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar a fuité sur les réseaux sociaux.

Alors que le premier ressemble comme deux gouttes d’eau à celui du Mondial 98, avec deux bandes vertes au niveau de la poitrine et un col V de la même couleur, le second est blanc, affichant le drapeau du Maroc au milieu et deux bandes en rouge et vert au niveau du col et des manches.

A noter que la Coupe du monde se tiendra du 21 novembre au 18 décembre prochain. Le Maroc figure dans le groupe F, aux côté de la Belgique, la Croatie et le Canada.

Rappelons que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) aurait enfin tranché sur le profil du futur sélectionneur national. Annoncé depuis quelques semaines en tant que successeur de Vahid Halillodzic, Walid Regragui aurait gagné la confiance du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa.

L’ex-latéral droit des Lions de l’Atlas et entraîeur du WAC devrait bientôt prendre officiellement les rênes de la sélection nationale au Qatar. Selon une source proche du dossier, la Fédération s’apprêterait à organiser cette semaine une conférence de presse pour annoncer « officiellement » la nomination de Regragui à la tête des Lions de l’Atlas.

S.L.