Mondial 2022: la participation de Hakim Ziyech est compromise

La présence de Hakim Ziyech au sein de l’équipe nationale, lors des matchs des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde Qatar 2022, semble bien compromise, voire irréalisable, pour l’heure!

En effet, le joueur du Chelsea Football Club n’a joué que rarement avec ses coéquipiers de “The Blues”. Et même pour les matchs amicaux de son équipe, pendant les préparatifs de cet été, il n’a fait que de rares apparitions sur le terrain, pendant quelques petites minutes seulement.

Dans ce cas de figure, Ziyech n’est nullement en possession de la forme de jeu qu’exigent les phases finales de la grand-messe footballistique mondiale qu’abritera le Qatar, au mois de novembre prochain. Surtout si, entre-temps, il ne trouve pas un autre club où évoluer et montrer, ainsi, ce dont il est capable et la plus-value qu’il peut apporter aux Lions de l’Atlas contre les sélections nationales de la Croatie, de la Belgique et du Canada.

Par ailleurs, si l’équipe néerlandaise de l’Ajax d’Amsterdam et celle anglaise de Tottenham Hotspur FC, selon des médias, comptent sur les services de l’international marocain, son club actuel persiste et signe sur la vente de Ziyech et n’accepte, donc, ni son transfert ni son prêt à une autre équipe.

En tous cas, le sort sportif de Hakim Ziyech reste encore énigmatique, entre les rumeurs qui prétendent que sa future destination serait aux Pays-bas et celles qui pensent qu’il resterait en Premier League anglaise et rejoindre les rangs de Tottenham.

L.A.