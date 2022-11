Mondial 2022: la liste des joueurs de l’équipe de France est connue

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a révélé, mercredi soir, la liste des joueurs qui feront le déplacement pour la Coupe du Monde de football, prévue du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

L’entraineur des bleus a mis fin au suspense en appelant 25 joueurs dont onze champions du monde 2018. Le capitaine Hugo Lloris, le gardien remplaçant Steve Mandanda et les attaquants Kylian Mbappé et Antoine Griezmann font partie de la liste des convoqués, dont la version finale doit être transmise à la FIFA au plus tard lundi à 19h00.

En défense, les nombreux blessés ont conduit le sélectionneur des Bleus à appeler neuf joueurs. Les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, le frère de ce dernier, Theo, mais également Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano seront présents au Qatar. En revanche, Jonathan Clauss, Ferland Mendy et Lucas Digne font partie des absents.

En attaque, Giroud, Griezmann, Mbappé et Benzema sont accompagnés des ailiers Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, ainsi que par l’actuel meilleur joueur de Bundesliga, Christopher Nkunku. Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram, Moussa Diaby et Randal Kolo Muani manquent à l’appel.

Comme prévu, Paul Pogba et N’Golo Kanté manquent à l’appel. La doublure d’Hugo Lloris dans les buts tricolores, Mike Maignan, blessé, a aussi été laissé de côté.

L’équipe de France de football atterrira au Qatar mercredi prochain, soit six jours avant son entrée en lice en Coupe du monde contre l’Australie, point de départ jusqu’à la finale, le 18 décembre.

Liste complète des 25 joueurs convoqués :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Défenseurs: Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris SG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Raphaël Varane (Manchester United), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Milieux: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille)

Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (Leipzig)

