Mondial 2022: la France en huitièmes, l’Arabie Saoudite et la Tunisie trébuchent

Par LeSiteinfo avec MAP

La France (tenante du titre) a décroché le premier billet de qualification pour les huitièmes de finale du Mondial, tandis que la Tunisie et l’Arabie Saoudite ont concédé deux défaites décevantes, face, respectivement, à l’Australie (1-0) et la Pologne (2-0).

Vainqueur du Danemark (2-1) samedi, la France est le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale. Avec six points en deux matches dans le groupe D, contre un seul pour le demi-finaliste de l’Euro, les joueurs de Didier Deschamps comptent en effet trois unités d’avance sur l’Australie et cinq sur les Tunisiens.

Les Danois, qui n’avaient jamais été battus lors du 2e match d’une Coupe du monde, vont maintenant devoir sortir de leur réserve s’ils veulent éviter de rentrer prématurément à la maison.

De son côté, la sélection tunisienne a concédé la défaite devant son homologue australienne (0-1), compromettant ses chances de qualification pour le second tour. Les Aigles de Carthage, qui partaient légèrement favoris pour remporter ce deuxième match du mondial au vu de leur première prestation face au Danemark (0-0) et de la défaite des Socceroos devant la France (1-4), ont été surpris par un adversaire solide et bien organisé défensivement qui a fait l’essentiel pour se relancer dans la course pour le second tour laissant un mince espoir aux Tunisiens.

Pour sa part, l’Arabie Saoudite, qui a créé la grande sensation de ce mondial en venant à bout de l’Argentine (2-1) lors de sa première sortie, a été battue par une formation polonaise très pragmatique, une victoire qui a permis aux coéquipiers de Robert Lewandowski de s’emparer des commandes de cette poule.

Les hommes d’Hervé Renard doivent sortir le grand jeu face au Mexique lors de la 3è journée s’ils veulent continuer l’aventure au Qatar.

Par contre, l’Argentine a dominé le Mexique (2-0) en soirée, une victoire qui permet à l’Albiceleste de rester en vie dans ce groupe, où il loge à la deuxième place (3 pts), avec l’Arabie Saoudite. Le Mexique est dernier avec une seule unité.