Mondial 2022: la France assure face à l’Australie

La France a dominé l’Australie sur le score de 4 buts à 1, mardi au stade Al Janoub, en match comptant pour la première journée du groupe D de la Coupe du monde Qatar 2022.

Les Australiens ont ouvert la marque avec un but précoce inscrit par Craig Goodwin dès la 9 e minute, avant que la France n’égalise par le biais d’Adrien Rabiot (27 e ). Olivier Giroud a été l’auteur du second but à la 32 e minute de jeu.

De retour des vestiaires, l’attaquant star des Bleus, Kylian Mbappé a creusé davantage l’écart en marquant un troisième but (68 e ), avant que Giroud ne revienne à la charge pour inscrire un doublé à la 71 e minute.

Lors du premier match de ce groupe, la Tunisie et le Danemark se sont quittés sur un nul blanc (0-0).