Mondial 2022: la danse de Halilhodzic après la victoire fait réagir la Toile (VIDEO)

Les vestiaires des Lions de l’Atlas étaient en fête, chants et danses, après la large victoire (4-1) de l’équipe nationale contre les Léopards congolais et la qualification méritée aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Et l’entraîneur du onze national, Vahid Halilhodzic, d’habitude à l’attitude presque placide, n’était pas en reste et a participé à la liesse générale en entamant des pas de danse endiablée dans les vestiaires, en diapason avec ses joueurs Munir El Haddadi et Tarik Tissoudali.

La vidéo de cette danse de l’entraîneur franco-bosniaque des Lions de l(Atlas a été largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux.

L.A.