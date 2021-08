Mondial 2022: la CAF fait une demande au gouvernement britannique

La Confédération Africaine de Football (CAF) a demandé au gouvernement britannique d’accorder des exemptions aux joueurs africains pour qu’ils puissent participer aux matches de qualifications à la Coupe du monde 2022, la semaine prochaine.

La CAF, au nom de toutes les associations africaines, des joueurs et des supporters africains, a appelé le gouvernement britannique à fournir, de toute urgence, les exemptions requises afin de permettre aux footballeurs africains de concourir pour leur pays lors des prochains éliminatoires de la Coupe du monde, indique un communiqué de l’instance du football continental, publié mercredi soir sur son site internet officiel.

« La CAF note que des dérogations similaires ont été accordées par le gouvernement britannique pour permettre la participation de délégations et d’officiels, entre autres, à la finale du Championnat d’Europe qui s’est tenue, il y a moins de deux mois. Il est également noté que la situation dans les pays africains figurant sur la liste rouge est, dans de nombreux cas, moins grave que celle d’autres pays qui ne figurent pas actuellement sur cette liste ou pour lesquels des exemptions étaient auparavant prévues », souligne le communiqué. « De plus, la CAF tient à réitérer que les matches à venir seront livrés selon les protocoles stricts développés par la FIFA et appliqués à travers le monde, comme ce fut le cas durant les fenêtres précédentes et les tournois continentaux livrés avec succès. Ces protocoles ont prouvé hors de tout doute qu’ils atténuent les risques encourus ; preuve de leur succès lorsqu’ils sont appliqués en Angleterre et dans d’autres parties du monde », ajoute la même source.

« À la lumière de ce qui précède, la CAF a lancé un appel urgent à la FA (fédération Anglaise) et au gouvernement britannique pour que le même traitement précédemment appliqué à l’Europe soit désormais étendu à l’Afrique en vertu des principes de solidarité et d’égalité », conclu le communiqué.

Cet appel fait suite à la décision collective des clubs de Premier League de refuser de libérer les joueurs se dirigeant vers les pays de la « liste rouge COVID-19 » du Royaume-Uni, en raison des mesures de quarantaine auxquelles ils seraient confrontés à leur retour de sélection.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a écrit, mercredi, au Premier ministre britannique Boris Johnson pour lui demander de libérer les joueurs devant participer aux qualifications pour la Coupe du monde 2022.

S.L. (avec MAP)