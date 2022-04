Mondial 2022: Hervé Renard adresse un message aux Marocains

L’ancien sélectionneur national des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, a adressé un message aux Marocains suite à la qualification des Lions de l’Atlas à la Coupe du Monde 2022.

Dans une déclaration au site Winwin, l’actuel sélectionneur de l’équipe saoudienne a déclaré avoir vécu une belle expérience au Mondial 2018. « Nous avons vécu de superbes émotions lors de la Coupe du monde 2018, avec une présence distinguée des supporters dans le stade », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « J’espère que le Maroc excellera, obtiendra le meilleur résultat possible et ira loin dans cette Coupe du monde ».

Notons que le tirage au sort a mis le Maroc dans le groupe F avec la Belgique, la Croatie et le Canada.

M.F.