Mondial 2022: France-Maroc : heure, chaines, compos probables

La sélection nationale du Maroc affronte, ce mercredi, à 20 heures, au stade Al Bayt à Al Khor, son homologue française en demi-finale de la Coupe du monde Qatar-2022, avec l’ambition d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football et continuer à rêver d’atteindre le Graal mondial.

Le match sera diffusé sur beIN Sports HD 2 Max, Arryadia TNT HD, beIN 4H HDR, beIN Sports HD, beIN Sports HD1 Max, Alkass Extra TWO HD, Alkass EXTRA One HD, Bein 1 Sport fr et TF1.

Fort de ses victoires face à de grandes équipes, le Maroc aspire à décrocher la victoire dans cette rencontre difficile face aux Bleus et gagner le pari de se qualifier en finale, qui pourra ouvrir la voie du sacre aux Lions de l’Atlas.

L’équipe du Maroc, qui a réalisé un exploit inédit dans l’histoire du football arabe et africain en se qualifiant pour le dernier carré du Mondial qatari, a l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de son épopée face à la France.

Avec ce nouvel exploit en quart de finale, le Maroc poursuit son parcours impressionnant au Qatar au cours duquel les Lions de l’Atlas ont pris le meilleur sur des poids lourds du football mondial comme la Belgique, l’Espagne et le Portugal.

Lors du Mondial 2022, l’équipe du Maroc est entrée dans l’histoire du football. Elle est désormais dans la cour des grands et fait partie des trois dernières sélections en lice pour la victoire finale. Le vainqueur de la rencontre affrontera l’Argentine en finale.

Les compos probables