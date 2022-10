Mondial 2022 : Eden Hazard se méfie des Lions de l’Atlas

L’international belge Eden Hazard, a évoqué le match qui opposera les Diables Rouges aux Lions de l’Atlas, lors du premier tour de la Coupe du monde au Qatar.

Dans une déclaration au site de la FIFA, le joueur du Real Madrid a avoué ne pas connaître beaucoup de choses sur l’équipe nationale marocaine, sauf en ce concerne Achraf Hakimi et certains autres excellents footballeurs…

À propos des Lions de l’Atlas et de l’équipe canadienne aussi, Hazard a ajouté que les Belges n’ont pas beaucoup d’informations sur les deux sélections, contrairement à ce qu’ils savent sur la Croatie.

Cependant, a-t-il précisé, il reste encore assez de temps pour mieux observer les sélections marocaine et canadienne et étudier le style de jeu de chacune.

En tout cas, « toutes les deux possèdent d’excellents footballeurs », a également souligné Eden Hazard.

De plus, « la vigilance sera de mise dans les deux rencontres que jouera mon équipe, respectivement contre celle du Maroc et celle du Canada, en rappelant que « ne sont qualifiées en phases finales de la Coupe du monde que des sélections fortes! »

À rappeler que le calendrier des trois matchs du premier tour que joueront les Lions de l’Atlas au Qatar se présente comme suit: Maroc-Croatie, le 23 novembre et Maroc-Belgique, le 27 novembre. La rencontre Maroc-Canada, quant à elle, aura lieu le 1er décembre 2022.

L.A.