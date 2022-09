Mondial 2022: du sang neuf dans les rangs des Lions de l’Atlas

Walid Regragui a décidé de faire appel à de nouveaux joueurs, afin de renforcer son effectif pour la Coupe du monde 2022.

Dans les détails, le sélectionneur national a fait appel à Walid Cheddira, qui évolue en tant qu’attaquant pour les Italiens du SSC Bari. Les réalisations du joueur en deuxième division du championnat italien (3 buts et 3 passes décisives en 4 matchs) ont attiré, en effet, l’attention de Regragui.

L’attaquant de 22 ans d’Angers, Amine Salama, auteur d’un but et d’une passe décisive en 6 rencontres de la Ligue 1 cette saison sera également de la partie. Le sélectionneur a, par ailleurs, pris une décision « insolite » en convoquant celui qui devrait être le plus jeune joueur des Lions de l’Atlas à ce jour, à savoir Bilal El Khannous (18 ans). Ce dernier occupe le poste de milieu de terrain auprès du K.R.C. Genk belge.

À priori, la liste de Regragui pour les matchs amicaux et la Coupe du monde comprendrait les noms de Hakim Ziyech, Badr Banoun, Soufiane Boufal, Romain Saiss, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Salim Amlah. Le sélectionneur serait en train de piocher aussi des joueurs dans la Botola Pro.

A.O.