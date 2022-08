Mondial 2022 : découvrez le maillot extérieur des Lions de l’Atlas (PHOTO)

Puma vient de dévoiler le nouveau maillot extérieur de l’équipe nationale pour le Mondial 2022. La marque mondiale d’équipement sportif a partagé via son compte Twitter la nouvelle tenue des Lions de l’Atlas ce 29 août.

Arborant un design minimaliste, le nouveau maillot arbore les couleurs du royaume (rouge et vert) sur fond blanc. Cette nouvelle tenue a la particularité d’afficher un design inspiré du zelij marocain.

Puma est devenu le partenaire officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football, succédant à une autre marque mondiale, Adidas.

A.O.

It’s in the details 🇲🇦

The 2022 @EnMaroc Away kit, out now. pic.twitter.com/FozZhwFTCQ

— PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022