Mondial 2022: Dani Alves joueur le plus âgé du Brésil en Coupe du monde

Par LeSiteinfo avec MAP

Dani Alves est devenu vendredi, à 39 ans, le Brésilien le plus âgé jamais aligné en Coupe du monde, après avoir été titularisé contre le Cameroun lors du troisième match de poule de la Seleçao au Mondial-2022, avec en prime le brassard de capitaine.

L’expérimenté défenseur est aligné à l’âge de 39 ans, 6 mois et 27 jours, dépassant le record de Thiago Silva (38 ans) établi lors des deux premiers matches du Brésil au Qatar. Ces deux joueurs ont effacé la marque établie par Djalma Santos en 1966 (37 ans).

Pour ce match sans grand enjeu pour le Brésil, déjà qualifié pour les huitièmes, le sélectionneur Tite a choisi d’opérer une large rotation d’effectif et d’offrir du temps de jeu à ses remplaçants, en particulier Alves.

L’âge le plus avancé pour un joueur à la Coupe du monde reste le fait du gardien égyptien Essam el-Hadary, aligné à 45 ans au Mondial-2018 en Russie. Pour un joueur de champ, c’est le Camerounais Roger Milla qui détient le record avec une ultime apparition en 1994 à 42 ans.

Dans ce Mondial-2022, le défenseur canadien Atiba Hutchinson avait 39 ans, 9 mois et 22 jours jeudi lorsqu’il a joué une demi-heure contre le Maroc (défaite 2-1). Et le Portugais Pepe a été aligné vendredi contre la Corée du Sud (défaite 2-1) à 39 ans, 9 mois et 4 jours.

Dani Alves, qui n’a plus rejoué en match officiel depuis septembre avec son dernier club en date, les Pumas, au Mexique, a été appelé par Tite malgré les critiques de la presse brésilienne.

RA