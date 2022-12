FRMF : 25 millions de dollars assurés en arrivant en demi-finale

Les Lions de l’Atlas de Regragui continuent d’écrire l’histoire du football marocain, arabe et africain dans cette Coupe du monde. En terrassant Cristiano Ronaldo and co en quart de finale, le Maroc s’assure la somme de 25 millions de dollars promise aux demi-finalistes.

La nation qui finira 4e lors de cette coupe du monde obtiendra la somme de 25 millions de dollars, 27 millions pour la 3e place, 30 millions pour la deuxième place et 42 millions pour le champion du monde. Pour rappel, le Maroc affrontera l’équipe de France ce mercredi, à partir de 20h00, au stade Al Bayt.

A.O.