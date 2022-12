Mondial 2022 : Ancelotti défend le style de jeu adopté par Regragui

L’entraîneur du Real de Madrid, l’Italien Carlo Ancelotti, a défendu le style de jeu pratiqué par les Lions de l’Atlas face à la Roja, pendant le 8ème de finale. Style qui leur a permis de se qualifier haut la main au tour suivant du Mondial 2022.

Dans une déclaration au quotidien sportif transalpin, basé à Rome, le « Corriere dello Sport », Ancelotti a assuré que compter sur la solidité défensive et pratiquer des contre-attaques ne prête pas à des critiques.

« L’équipe possède de très bons joueurs », a-t-il précisé, tout en soulignant que le Portugais José Mourinho est « l’entraîneur le plus connu à avoir adopté notre style et qu’il a dit avoir remporté de nombreuses rencontres grâce à la défense et aux contre-attaques ».

Pour rappel, les Lions de l’Atlas avaient réussi à se qualifier aux quarts de finales aux dépens de la Roja, malgré une possession de balle de 70% des Espagnols pendant cette rencontre remportée par les Marocains aux tirs au but (3-0).

L.A.