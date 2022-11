Mondial 2022: Achraf Hakimi exprime son soutien à Sergio Ramos (PHOTO)

Sergio Ramos a été écarté de la liste des convoqués pour la Coupe du monde avec la sélection espagnole. Achraf Hakimi a ainsi tenu à exprimer son soutien à son coéquipier au Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos n’effectuera pas le voyage avec la Roja pour le Mondial au Qatar. Une annonce qui n’a pas été forcément au goût de tout le monde, entre ceux qui voient que d’autres joueurs ont plus de légitimité à représenter l’Espagne, alors que d’autres pensent que c’est une perte pour l’équipe.

Achraf Hakimi, convoqué pour sa part avec le Maroc, a tenu à exprimer son soutien à son coéquipier du PSG, via un message sur Twitter. Pour Hakimi, ʺRamos est le meilleur défenseur au mondeʺ.

A.O.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) November 11, 2022