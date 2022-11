Mondial 2022: Achraf Dari sur la sellette

A quelques encablures de l’entame de la grand-messe footballistique mondiale au Qatar, l’international marocain et défenseur central dé l’équipe française du Stade brestois 29 est sur la sellette.

En effet, Achraf Dari qui a participé aux deux rencontres amicales de l’équipe marocaine, respectivement contre le Chili (2-0) et le Paraguay (0-0), en Espagne, risque fort de ne pas faire partie de la formation des Lions de l’Atlas, sous la houlette du sélectionneur national, Walid Regragui, a appris Le Site info de source concordante.

Par ailleurs, il est prévu que Walid Regragui dévoile, dans les prochains jours, la liste définitive des internationaux qui auront l’honneur et la lourde tâche de représenter et de défendre les couleurs nationales pendant les phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Cependant, a précisé la même source, Achraf Dari sera présent au Qatar, au sein de la liste de Regragui, mais ses chances s’amenuisent concernant sa participation effective aux matchs qui attendent les Lions de l’Atlas, sachant que le défenseur du club anglais de West Ham United, Nayef Aguerd, est revenu en force et a fourni de très belles performances lors de sa première rencontre avec son équipe.

Pour rappel, le premier match de notre équipe nationale, pour le compte du premier tour, Groupe F, aura lieu le 23 novembre courant, à partir de 20h, heure marocaine, contre la redoutable et belle équipe croate. Mais l’optimisme des supporters marocains et celui, de bien entendu de nos internationaux et de leur coach, reste de rigueur, aussi bien en ce qui concerne le premier match contre la Croatie que les deux autres rencontres contre la Belgique, le 27 novembre courant, à partir de 11h, heure marocaine, et, enfin, contre le Canada, le 1er décembre prochain, à partir de 16h, heure marocaine.

Larbi Alaoui