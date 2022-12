Mondial 2022: 63% des Marocains regarderont les matchs

Par LeSiteinfo avec MAP

63% des Marocains regarderont la Coupe du Monde de football qui se déroule au Qatar, tandis que 33% n’ont pas l’intention de regarder, et 3% ne se prononcent pas, selon une enquête menée par le groupe Sunergia.

Dans le détail, les hommes regarderont davantage la Coupe du Monde (76%). Les CSP A et B (les plus aisés) regarderont également et davantage cette Coupe du Monde (83%), ressort-il des résultats de cette enquête qui fait part d’une ferveur annoncée pour cet évènement d’envergure.

Au niveau des catégories d’âges, il n’y a pas de différences significatives, selon l’enquête.

Les auteurs de l’enquête estiment en outre que cette édition suscite grandement l’intérêt des Marocains, d’autant plus que l’équipe nationale est partie prenante dans cette Coupe du Monde. Un élément qui a vraisemblablement eu un impact sur cet intérêt.

L’enquête fait ressortir 30% des Marocains affirment qu’ils regarderont tous les matchs de la Coupe du Monde, tandis que 13% ne regarderont que quelques matchs. En outre, 52% des répondants se contenteront de regarder les matchs de l’équipe nationale tandis que 25% ne se prononcent pas. Dans le détail, le taux des personnes qui vont regarder tous les matchs est davantage élevé chez les hommes (37%), pendant que les personnes qui regarderont uniquement les matchs de l’équipe nationale sont davantage des femmes (71%).

Concernant le parcours de l’équipe nationale, l’enquête fait savoir que les Marocains sont plutôt positifs vis-à-vis du parcours de l’équipe nationale. Ainsi, et interrogés sur le parcours du Maroc dans cette Coupe du Monde, 7% prévoient une élimination dès la phase de groupes, 15% estiment que le Maroc atteindra les 8èmes de finale, 12% prévoient un parcours jusqu’en quarts de finale, tandis que 20% prédisent un parcours jusqu’en demi-finale, Un pourcentage de 19% voient le Maroc arriver jusqu’en finale et 18% pronostiquent même un couronnement de vainqueur pour le Maroc dans cette Coupe du Monde, selon les résultats de l’enquête.

A l’occasion de la Coupe du Monde, les constructeurs et chaînes d’électroménager proposent diverses offres spéciales et promotions sur leurs produits, dans ce cadre le groupe spécialisé en études de marchés a demandé aux Marocains s’ils comptaient acheter des équipements pour regarder les matchs. Il en ressort que 85% des personnes interrogées ne vont rien acheter en matière d’équipements pour regarder les matchs , 6% envisagent d’acheter une télévision, 4% achèteront un modem WiFi, 3% envisagent de souscrire à un abonnement IPTV, tandis que 3% prévoient d’acheter un récepteur BeIn Sports. Interrogés sur l’endroit où ils regarderont les matchs, 64% des répondants privilégient de regarder les matchs chez eux, 42% préfèrent les regarder au café, 4% vont regarder à partir de leur lieu de travail tandis que 3% regarderont chez des amis. Seulement 1% des interrogés affirment vouloir regarder les matchs dans les rassemblements et les écrans géants.

Dans le détail, les femmes (90%), les 55-64 ans et les 65 ans et plus (respectivement 72% et 81%), les ruraux (88%) ainsi que les CSP A et B (77%) regarderont davantage cette Coupe du Monde chez eux. Le taux des personnes privilégiant le café pour regarder les matchs est davantage élevé auprès des hommes (62%), des jeunes de 25 à 34 ans (55%) et les ruraux (50%).

S.L.