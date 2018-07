Mondial 2018: voici les plus beaux buts selon la FIFA

La Coupe du Monde est terminée. 18 buts ont été sélectionnés par la FIFA. Le plus beau but sera désigné après un vote sur le site de l’Instance officielle. Les internautes ont jusqu’au 23 juillet pour voter. Le coup franc de Ronaldo face à l’Espagne, le but fantastique de Pavard contre l’Argentine, le but de Kroos à l’ultime minute face à la Suède…à vous de juger quel est le plus beau but.

Voici la liste des buts sélectionnés

Cristiano Ronaldo (POR), Portugal – Espagne (3-3)

Nacho (ESP), Portugal – Espagne (3-3)

Philippe Coutinho (BRE), Brésil – Suisse (1-1)

Denis Cherichev (RUS), Russie – Arabie Saoudite (5-0)

Dries Mertens (BEL), Belgique – Panama (3-0)

Juan Quintero (COL), Colombie – Japon (1-2)

Artem Dziouba (RUS), Russie – Egypte (3-1)

Luka Modric (CRO), Argentine – Croatie (0-3)

Ahmed Musa (NGA), Nigeria – Islande (2-0)

Lionel Messi (ARG), Nigeria – Argentine (1-2)

Toni Kroos (ALL), Allemagne – Suède (2-1)

Jesse Lingard (ANG), Angleterre – Panama (6-1)

Ricardo Quaresma (POR), Iran – Portugal (1-1)

Adnan Januzaj (BEL), Angleterre – Belgique (0-1)

Angel Di Maria (ARG), France – Argentine (4-3)

Benjamin Pavard (FRA), France – Argentine (4-3)

Nacer Chadli (BEL), Belgique – Japon (3-2)

Denis Cherichev (RUS), Russie – Croatie (2-2)