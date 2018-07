Mondial 2018: voici le classement du Maroc

Après 20 longues années d’absence, le Maroc s’est qualifié pour la Coupe du monde mais a été malheureusement éliminé dès le premier tour malgré une prestation exceptionnelle. Au classement général, les Lions de l’Atlas ont écopé de la 27ème place, dépassant l’Australie, le Costa Rica, l’Islande et l’Egypte, avant dernière de la liste.

L’Arabie Saoudite est 26ème, la Tunisie 24ème, le Nigeria 21ème et le Sénégal 17ème .

Si la France est 1ère après avoir remporté le Mondial pour la 2ème fois de son histoire, l’Argentine et le Brésil, gros mastodontes du football mondial, n’ont écopé respectivement que des 16ème et 7ème place.

La Tunisie a remporté la meilleure place au niveau arabe après une victoire contre le Panama et deux défaites contre l’Angleterre et la Belgique. Pour sa part, l’Arabie Saoudite s’est imposée contre l’Egypte et a perdu contre la Russie et l’Uruguay.

Voici le classement général du Mondial:

1- France

2- Croatie

3- Belgique

4- Angleterre

5- Uruguay

6- Brésil

7- Suède

8- Russie

9- Colombie

10- Espagne

11- Danemark

12- Mexique

13- Portugal

14- Suisse

15- Japon

16- Argentine

17- Sénégal

18- Iran

19- Corée du Sud

20- Pérou

21- Nigeria

22- Allemagne

23- Serbie

24- Tunisie

25- Pologne

26- Arabie Saoudite

27- Maroc

28- Australie

29- Costa Rica

30- Islande

31- Egypte

32- Panama

N.M.