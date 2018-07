Mondial 2018: Suède, Angleterre, Russie, Croatie…le programme de samedi

"On a été ensorcelés par la beauté de la Russie et par l’amabilité et l’hospitalité de son peuple"

15h : Suède-Angleterre à Sotchi (diffusé par TF1 et beIN SPORTS) 19h : Russie-Croatie à Samara (diffusé par TF1 et beIN SPORTS)

L’Angleterre est la dernière équipe encore en vie, avec la France a avoir déjà remporté la Coupe du monde. Tandis que la Suède, sans Zlatan Ibrahimovic, a prouvé qu’elle avait l’effectif capable d’aller en finale, avec un groupe soudé et solide. L’Angleterre a souffert pour se hisser en quarts et n’a pas rassuré ses supporters. C’est d’ailleurs après la séance des pénaltys contre la Colombie, que les Anglais sont passés de justesse.