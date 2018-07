Mondial 2018: Mbappé était blessé…

Après le sacre de la France en Coupe du monde, une nouvelle vient de faire le tour de la presse sportive.

Selon L’Equipe, l’attaquant des Bleus Kylian Mbappé était souffrant lors des deux derniers matchs de la sélection. A quelques heures de la demi-finale contre la Belgique, le joueur s’était, en effet, bloqué trois vertèbres après un faux mouvement, lui causant une douleur insoutenable au niveau du dos.

Inquiet, le staff médical a fait des pieds et des mains pour que la nouvelle ne se répande pas et demandé à Mbappé de garder une démarche normale contre les Belges afin de ne pas susciter leur curiosité. S’il n’a participé à aucun entraînement collectif pendant plusieurs jours, le joueur était tout de même conscient qu’il allait jouer les matchs de sa vie : il a ainsi brillé, contribué au but contre la Belgique et marqué contre la Croatie.

En 2006, Zinedine Zidane, également blessé en huitièmes de finale contre l’Espagne, avait tenu à participer à tous les matchs du tournoi, dont celui du quart de finale contre le Brésil.

