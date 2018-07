Mondial 2018: mais où est passée la VAR?

Cette décision laisse penser que le système a été instauré par la FIFA pour favoriser les grandes sélections et éliminer les petites. Le “VAR is bullshit” d’Amrabat résume la situation…

Et comme pour remuer le couteau dans la plaie, la FIFA a estimé, lors du premier bilan de la VAR en phase de groupes, que «le niveau de l’arbitrage est remarquable et qu’aucune sélection ne peut se sentir lésée à l’issue des premiers matchs avec la VAR». Fier comme un paon, le président de l’instance Gianni Infantino n’a d’ailleurs pas lésiné sur les mots pour défendre, devant la presse internationale, cette VAR qui a fait couler les larmes de millions de supporters.

C’est dire que la VAR a visiblement été instaurée pour offrir la qualification, au vu et au su de tous, aux grands mastodontes et a écarté certaines équipes du tournoi, à l’instar du Maroc, qui avait d’ailleurs taclé ce nouveau système après son élimination.

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), principale nouveauté de cette Coupe du monde 2018 qui touchera bientôt à sa fin, est le point noir de cette édition. Si les grandes écuries ont été amplement favorisées par cette nouvelle technologie, d’autres sélections, africaines en particulier, sont rentrées au bercail avec des regrets et de la frustration, à cause de flagrantes erreurs d’arbitrage qui ont scellé (volontairement?) leur sort.