Mondial 2018: l’hymne national marocain parmi les meilleurs

Sur les 32 hymnes nationaux des pays participants, la France arrive en tête suivie de la Colombie, du Mexique, du Brésil et du Maroc. Le Portugal arrive en 6e position. L’Egypte est 20e, la Tunisie 23e et l’Arabie Saoudite 27e. La Suisse se classe 32e et donc dernière.

