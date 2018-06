Mondial 2018: les Marocains accusent la FIFA (VIDEO)

Malgré l’élimination du Maroc de la Coupe du monde en Russie, les supporters sont fiers de cette génération qui a signé un excellent parcours face à de grandes sélections.

Le dernier match des Lions de l’Atlas contre l’Espagne, qui s’est soldé par un nul (2-2) au goût de victoire pour le Maroc, n’a pas laissé les Marocains de marbre. Ils ont longuement salué la prestation marocaine et taclé la FIFA qui, selon eux, a empêché le Maroc d’atteindre ce rêve de qualification au 2ème tour.

«Les erreurs d’arbitrage ont malheureusement éliminé la sélection. La FIFA ne voulait pas qu’on se qualifie au détriment du Portugal et de l’Espagne. En tout cas, les Marocains sont fiers de leur sélection et souhaitent que Renard reste à la tête du staff», a confié un jeune homme. Un autre a qualifié les Lions de l’Atlas de «vrais hommes» qui ont réussi à hisser le drapeau du Maroc en Russie, et de la plus belle des manières.

D’autres ont estimé que la FIFA a tout fait pour que les sélections arabes soient éliminées de la compétition. «C’est purement politique ! Pourquoi nos arbitres n’ont pas utilisé le VAR pour le Maroc ? Pourtant, ils n’ont pas hésité à y avoir recours pour l’Espagne… Maintenant, je suis certain qu’on va remporter la prochaine Coupe d’Afrique grâce à cette génération», a déclaré un supporter.

N.M.